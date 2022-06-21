В роддоме №2 теперь есть отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных

После капитального ремонта в здании роддома №2 открыто отделение реанимации новорожденных, которого ранее в этом медучреждении не было.

После капитального ремонта в здании роддома №2 открыто отделение реанимации новорожденных, которого ранее в этом медучреждении не было.

Отделение оснащено новым современным оборудованием, закупленным в рамках соглашения между правительствами Москвы и Севастополя. Сумма закупки — около 90 млн рублей, рассказала главный врач городской больницы №5 Елена Большакова.

В отделении работает 10 инкубаторов интенсивной модели. Такое оборудование необходимо для выхаживания младенцев с экстремально низкой массой тела (до килограмма), а также детей с врожденными патологиями. В кувезах, где находятся новорожденные, создан оптимальный микроклимат, при котором детям воссоздаются условия, похожие на утробу матери. В нем действует «Правило трех «Т»: тихо, тепло и темно. Среди основных задач приборов — равномерное распределение тепла, увлажнение воздуха и подача кислорода во время терапии.

«Конечно, мы не можем заместить полностью внутриутробное развитие, но приблизить к тем условиям, в которых он находился в утробе матери, стараемся», — рассказала заведующая родильным домом №2 Вера Плашкевич.

Высокотехнологичное устройство создает максимально комфортные условия пребывания малыша внеутробно. Он накрывается специальным чехлом, чтобы ребенок находился в темноте, рядом запрещены громкие звуки.

Также в отделение поступили мобильный аппарат УЗИ, газовый анализатор, аппараты ИВЛ и аппарат гипотермии новорожденных — он единственный в городе. Он позволяет минимизировать ситуации, в которых требуются реанимационные мероприятия в результате тяжелой асфиксии.

«До 1,5% детей рождается тяжелой асфиксией. Она опасна тем, что у ребенка может развиться тяжелое поражение мозга, такое как ДЦП. Аппарат гипотермии позволяет поместить ребенка в специальный бокс на срок до трех суток и охладить до температуры 33,5 градусов. Это позволяет замедлить все процессы, которые приводят к разрушению центральной нервной системы», — рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома №2 Наталья Спиридонова.

Всего с начала 2022 года в Севастополе появились на свет 1 422 ребенка, из них 132 нуждались в выхаживании в условиях реанимации, в их числе рожденные раньше срока и с экстремально низкой массой тела, сообщили в департаменте здравоохранения города.