Студенты КФУ обучаются и практикуются в Республиканской детской больнице

На базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе открылись кафедры педиатрии и детской хирургии Медицинской академии Крымского федерального университета.

На базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе открылись кафедры педиатрии и детской хирургии Медицинской академии Крымского федерального университета.

«Преимущество нашего сотрудничества в том, что студенты имеют возможность реальной практики прямо во время учебы. Здесь они видят весь лечебный процесс, учатся работать в контакте с больными, пробуют себя в операционных, смотровых, перевязочных», — рассказал директор Медицинской академии КФУ Евгений Крутиков.

Также университет реализует программу «Помощник врача». Она предполагает проведение практических занятий для студентов прямо в больнице — будущие медики прикрепляются к конкретным врачам и перенимают опыт профессионалов: помогают измерить артериальное давление, провести операцию, сделать перевязку.

На базе больницы уже обучаются и практикуются студенты второго и более старших курсов направлений «Педиатрия», «Детская хирургия» и «Лечебное дело».