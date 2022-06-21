Семьи пропавших без вести после удара по газовой платформе получат компенсацию

По 6,5 млн рублей будет выплачено семьям пропавших без вести после удара ВСУ по платформе Черноморнефтегаза. Кроме того, пять граждан, которых спасли с платформы, получат по 3 млн рублей, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По 6,5 млн рублей будет выплачено семьям пропавших без вести после удара ВСУ по платформе Черноморнефтегаза. Кроме того, пять граждан, которых спасли с платформы, получат по 3 млн рублей, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«С целью оказания помощи родственникам и близким пострадавших мною принято решение о внесении изменений в положение о компенсационных выплатах работникам предприятия ГУП РК «Черноморнефтегаз» для возможности выплат пропавшим без вести. Таким образом, компенсация в размере 6,5 млн рублей будет выплачена семьям пропавших без вести. В свою очередь пяти гражданам, которые были спасены с буровой платформы № 1, будет выплачено по 3 млн рублей», — цитирует ТАСС С.Аксенова.

Он добавил, что коллективный договор Черноморнефтегаза также гарантирует компенсацию затрат на содержание детей в дошкольных учреждениях, на оздоровление детей в летний период, ежегодную материальную помощь семье на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательном учебном заведении.

«Помимо этого, довузовская подготовка и целевое обучение в профильных образовательных организациях высшего образования РФ нефтегазовой отрасли в очной форме и целевое обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме за счет бюджетных ассигнований для дальнейшего поступления в профессиональные организации РФ будут осуществляться за счет бюджетных ассигнований», — отметил он.

Украинские вооруженные силы нанесли три удара по буровым платформам Черноморнефтегаза. Всего на них находились 109 человек, 94 эвакуированы, трое пострадали, семеро пропали без вести. Их поиски продолжаются.