Приглашают на выставку «Верещагины. Свет и тени»

В едином экспозиционном пространстве Российская галерея искусств покажет севастопольцам и гостям города произведения трех Верещагиных: Василия Васильевича, братьев Петра Петровича и Василия Петровича.

В едином экспозиционном пространстве Российская галерея искусств покажет севастопольцам и гостям города произведения трех Верещагиных: Василия Васильевича, братьев Петра Петровича и Василия Петровича.

Выставка совмещает живописные полотна из собрания Государственного Русского музея, Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Ростовского областного музея изобразительных искусств, Севастопольского художественного музея им.Крошицкого и аудио-визуальные медиа-инсталляции, созданные на базе оцифрованных экспонатов из 12 столичных и региональных музеев.

Василий Васильевич Верещагин — русский живописец и литератор, один из наиболее известных художников-баталистов. С глубоким драматизмом запечатлел жестокие будни войны, тяжесть и героику ратного труда (картины батального цикла на темы Отечественной войны 1812 года, Туркестанской кампании и войны на Балканах). Много путешествуя, освоил жанр документально-этнографической живописи. Погиб вместе с адмиралом С.О.Макаровым при подрыве на мине броненосца «Петропавловск» на внешнем рейде Порт-Артура.

Братья Петр и Василий Верещагины, в отличие от их однофамильца В.Верещагина, менее известны широким кругам. Но их произведения тем не менее заслуживают внимания.

Петр Петрович Верещагин известен прежде всего своими пейзажами. Художник много путешествует и пишет виды Кавказа, Крыма («Вид Севастополя со стороны Малахова кургана»), Урала, Северо-Запада России. В пейзажной живописи художники академического направления стремились к созданию идеального и, следовательно, красивого изображения природы, хотя точность передачи изображаемого имела для них не последнее значение.

Василий Петрович Верещагин — русский исторический живописец и портретист, профессор Императорской Академии художеств. К наиболее замечательным произведениям относятся «Крещение святого Владимира», «Водворение христианства в Киеве» и «Закладка десятинной церкви». Эти картины находятся в церкви дворца великого князя Владимира Александровича, Санкт-Петербург.

Выставка пройдет с 30 июня по 4 сентября на площадке многофункционального комплекса «Царская пристань», ул.Портовая, 17. Общее количество оригинальных живописных полотен Верещагиных, представленных на выставке, не указано. Напомним, что на проходившую в прошлом году выставку мариниста Ивана Айвазовского Российская галерея искусств совместно с Музеем героической обороны Севастополя привезла в город пять малогабаритных живописных полотен мастера.

Ценовая политика галереи: при покупке билетов онлайн — минимальное количество покупаемых билетов — четыре. Цена билета (в рублях) для взрослых — 400; детей от 7 до 18 лет — 200; один взрослый + один ребенок — 500; один взрослый + 2 ребенка — 700; два взрослых +один ребенок — 900; два взрослых + два ребенка — 1100; экскурсия (при наличии входного билета) — 500 рублей.

Справка

Российская государственная художественная галерея (Российская галерея искусств) – новообразованный федеральный музей изобразительного искусства в составе строящихся театрально-образовательного и музейного комплекса на мысе Хрустальный в Севастополе. Строительство галереи планируют завершить в конце 2023 года.