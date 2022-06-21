Подарили автомобиль больнице в ЛНР

В День медицинского работника, 19 июня, городской больнице луганского города Старобельск, над которым шествует Севастополь, передали автомобиль УАЗ-471.

В День медицинского работника, 19 июня, городской больнице луганского города Старобельск, над которым шествует Севастополь, передали автомобиль УАЗ-471.

Как написал в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев, «по моему поручению мой заместитель Сергей Толмачёв вручил городской больнице Старобельска автомобиль УАЗ-471 в народе более известный как «буханка» или «таблетка». Сейчас на освобожденных территориях наличие такого транспорта сильно упростит работу сотрудников медицинских учреждений по оказанию медицинской помощи в городах и селах Луганщины».

По словам М.Развожаева, директор больницы, простые сотрудники благодарили и передавали привет всему нашему городу-герою.

«Будем помогать и дальше. Русские своих не бросают!», — так заканчивается пост.

Соглашение о сотрудничестве

В рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2022 Севастополь заключил соглашение с Луганской Народной Республикой. В документе прописано гуманитарное сотрудничество, в том числе в форме оказания гуманитарной, правовой и иной необходимой помощи Луганской Народной Республике. Соглашение касается сфер науки и образования, предпринимательства, волонтерства, медицины, спорта, занятости населения, культуры, сельского хозяйства.