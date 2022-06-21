Концерт Молодежного эстрадно-симфонического оркестра посвятят Борису Миронову

Народный молодежный эстрадно-симфонический оркестр Дворца детского и юношеского творчества проведет концерт-встречу с основателем, первым руководителем, дирижером и педагогом коллектива Борисом Мироновым.

Народный молодежный эстрадно-симфонический оркестр Дворца детского и юношеского творчества проведет концерт-встречу с основателем, первым руководителем, дирижером и педагогом коллектива Борисом Мироновым.

Таким образом музыкальный коллектив продолжает отмечать 35-летие своего основания.

На этот раз мероприятие будет камерным, домашним и включит не только исполнение музыкальных произведений, но и бесценные воспоминания о том, как создавался оркестр, что, как и на чем играли — за 35 лет существования оркестра таких воспоминаний и всяческих историй накопилось множество.

Именно поэтому на встречу приглашены не только сегодняшние исполнители, но оркестранты прошлых лет, кто может вспомнить что-то интересное, трогательное, душевное.

Разумеется, партия первой скрипки в озвучивании таких историй из жизни оркестра будет по праву отдана самому Борису Миронову. Тем более, что 9 июля он отметит свой очередной День рождения.

Как рассказала нынешний художественный руководитель оркестра Ярина Погонец, маэстро обязательно исполнит свои произведения, знакомые и любимые многими поколениями севастопольцев.

— Мы очень надеемся, что придут наши друзья, прозвучат множество добрых слов, — продолжила Я.Погонец, добавив, что Б.Миронов для многих выпускников оркестра прошлых лет был не только учителем, педагогом, но и мудрым наставником. Для большинства воспитанников оркестр стал вторым домом, многим ребятам Б.Миронов помог выбрать дорогу в жизни, получить музыкальное образование, творчески состояться.

По ее словам, несмотря на сегодняшние объективные сложности, оркестр продолжает жить и радовать своим искусством горожан.

— Конечно, в 1973 году, когда создавался коллектив, охват детей, как и интерес к оркестровой музыке, был больше. Но и теперь ребята приходят в оркестр и таланты все равно находятся. Изменился и наш репертуар — если раньше в оркестре больше исполняли классику, то сейчас мы делаем акцент на эстрадно-симфонические произведения, — отметила Я.Погонец.

Что касается инструментов, то в оркестре используется полный набор музвкальных инструментов: скрипка, труба, тромбон, саксофоны, клавишные, ритм-гитара, бас-гитара, барабаны, кларнет, флейта…

В настоящее время в оркестровой студии занимаются примерно 90 ребят, а непосредственно оркестр составляют 35 юных музыкантов.

Еще раз напомним, что концерт-воспоминание с участием Бориса Миронова состоится в воскресенье, 26 июня, в 12.00 в зале Дворца детского и юношеского творчества.