Для покоса травы хотят создать госпредприятие

Главе горхоза Евгению Горлову поручено продумать возможность создания госпредприятия, которое бы занималось покосом травы. Такое поручение дано губернатором Михаилом Развожаевым 20 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Главе горхоза Евгению Горлову поручено продумать возможность создания госпредприятия, которое бы занималось покосом травы. Такое поручение дано губернатором Михаилом Развожаевым 20 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Такой была его реакция на доклад Е.Горлова, как выполняются переданные муниципальным образованиям полномочия по покосу травы, притом, что общая территория уборки составляет 4,982 млн кв м.

Как выяснилось, подрядчики, с которыми муниципалитеты заключили госконтракты, не справляются с выполнением госзаданий. В результате проведенного мониторинга составлено 35 предписаний, где были зафиксированы факты некошения.

Но, по словам Е.Горлова, выписка штрафов и предписаний не помогает.

— Заштрафовать-то всех мы можем вдребезги, вопрос в том, что трава должны коситься. Нужны эффективные решения какие-то, полномочия переданы, но есть технические сложности по их исполнению, — констатировал глава города.

Из сообщения Е.Горлова следует, что внутригородским муниципальным образованиям переданы полномочия по содержанию территорий, 15 из которых включают содержание зеленых насаждений и обеспечение ухода за ними. На это выделено 63,5 млн рублей, из которых 47,5 млн руб — на покос травы.

Он также перечислил уже выполненные покосы: по два — в Ленинском, Гагаринском, Нахимовском районах, Андреевке и Терновке, четыре — в Балаклавском, три — в Инкермане и Качинском МО, один — в Верхнесадовском. Госконтрактом предусмотрено выполнить за сезон по восемь кошений на каждой территории.