Адвоката будут судить за мошенничество

По версии следствия, адвокат предложил клиенту заплатить взятку, чтобы избежать уголовной ответственности.

Завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката Адвокатской палаты города Севастополя. Он обвиняется в покушении на мошенничество, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

Следствием установлено, что 18 мая 2022 года адвокат сообщил гражданину, который обратился к нему за юридической помощью, что можно избежать уголовной ответственности, передав должностным лицам взятку в 50 тысяч рублей. Кроме того, адвокат потребовал оплатить и свои услуги в таком же размере, несмотря на то, что соглашение об оказании юридической помощи не было подписано.

Гражданин, опасаясь противоправных действий со стороны адвоката, обратился с заявлением в следственный отдел по Ленинскому району Севастополя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю, где сообщил о незаконности поступивших ему предложений.

В момент передачи денег адвокат был задержан сотрудниками УФСБ и УЭБиПК УМВД России по Севастополю.

Следствием собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершению преступления. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, на клиента адвоката было возбуждено уголовное дело за по статьям «умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «хулиганство». Взятку предлагалось дать за содействие в возвращении материалов дела в следственный орган для проведения дополнительного расследования и дальнейшего его прекращения.