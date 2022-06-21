Новости Севастополя

Адвоката будут судить за мошенничество

По версии следствия, адвокат предложил клиенту заплатить взятку, чтобы избежать уголовной ответственности.

По версии следствия, адвокат предложил клиенту заплатить взятку, чтобы избежать уголовной ответственности.

Завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката Адвокатской палаты города Севастополя. Он обвиняется в покушении на мошенничество, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

Следствием установлено, что 18 мая 2022 года адвокат сообщил гражданину, который обратился к нему за юридической помощью, что можно избежать уголовной ответственности, передав должностным лицам взятку в 50 тысяч рублей. Кроме того, адвокат потребовал оплатить и свои услуги в таком же размере, несмотря на то, что соглашение об оказании юридической помощи не было подписано.

Гражданин, опасаясь противоправных действий со стороны адвоката, обратился с заявлением в следственный отдел по Ленинскому району Севастополя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю, где сообщил о незаконности поступивших ему предложений.

В момент передачи денег адвокат был задержан сотрудниками УФСБ и УЭБиПК УМВД России по Севастополю.

Следствием собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершению преступления. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, на клиента адвоката было возбуждено уголовное дело за по статьям «умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «хулиганство». Взятку предлагалось дать за содействие в возвращении материалов дела в следственный орган для проведения дополнительного расследования и дальнейшего его прекращения.

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