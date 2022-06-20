В Керчи росгвардейцы спасли на воде семерых человек

Сотрудники Росгвардии оказали помощь людям, которых унесло от берега в Керченский пролив на самодельном плоту и фанерной лодке, и освободили женщину, попавшую в рыболовные сети.

Сотрудники Росгвардии оказали помощь людям, которых унесло от берега в Керченский пролив на самодельном плоту и фанерной лодке, и освободили женщину, попавшую в рыболовные сети.

Как сообщается на сайте Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю, военнослужащие морского отряда Южного округа Росгвардии на спасательном катере «СКАТ» доставили на берег троих человек, которых на самодельном плоту ветром унесло вглубь Керченского пролива.

Вскоре произошла аналогичная ситуация, с той лишь разницей, что люди передвигались на лодке из фанеры. Для их спасения росгвардейцы использовали специальный скоростной катер «Сарган».

А на Молодежном пляже Керчи едва не утонула 61-летняя местная жительница. Она запуталась в рыболовных сетях и не могла самостоятельно выбраться из воды. Военнослужащие Росгвардии оперативно выдвинулись к месту происшествия, подняли женщину на борт и на суше передали ее персоналу скорой помощи.