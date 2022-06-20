Украина нанесла удар по буровым платформам Черноморнефтегаза

Украинская сторона утром в понедельник, 20 июня, нанесла удар по буровым платформам Черноморнефтегаза в Крыму, где находились 12 человек. Пятеро из них спасены, среди них трое ранены, ведутся поисковые работы.

Украинская сторона утром в понедельник, 20 июня, нанесла удар по буровым платформам Черноморнефтегаза в Крыму, где находились 12 человек. Пятеро из них спасены, среди них трое ранены, ведутся поисковые работы.

«Сегодня около восьми утра вражескими подразделениями был нанес удар по буровым платформам Черноморнефтегаза. Я с самого утра на связи с коллегами из Минобороны и Федеральной службой безопасности, работаем над спасением людей. Было 12 человек на этих буровых платформах. На эту минуту подобраны пять человек, из них трое ранены. Поиски остальных продолжаются», — цитирует ТАСС сообщение главы Крыма Сергея Аксенова в телеграм-канале.

Министерство обороны обеспечивает проведение спасательной операции, в ней задействованы патрульные суда и авиация.

У двоих пострадавших сильные ожоги, у одного — тяжелое осколочное ранение, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее денным, удар вооруженными силами Украины был нанесен по платформам на месторождении в 71 километре от Одессы. Пострадавших вертолетами доставили на берег.

Отметим, что Одесское газовое месторождение расположено на шельфе Черного моря в 130 км от Одессы и 155 км от крымского побережья.

Три удара

Позже С.Аксенов уточнил, что было три удара по платформам Черноморнефтегаза, на них находились 109 человек. 21 — эвакуирован, пятеро — пострадали. Поиски остальных продолжаются.

«Одесское газовое месторождение разрабатывается Черноморнефтегазом с 2012 года. Дополнительные скважины добурены в 2017 и 2018 годах. Всего три платформы: БК1, БК2, БК3. БК2, БК3 не пострадали, БК1 будет восстановлена. Добыча газа на Одесском месторождении будет продолжена», — сообщила О.Ковитиди.

Подача газа в Крым осуществляется в штатном режиме, рисков в обеспечении полуострова газом нет. Средств ПВО в Крыму достаточно, вся сухопутная часть полуострова прикрыта, в том числе Крымский мост.

«Инфраструктура платформы [Черноморнефтегаза] находится за территорией Крымского полуострова, в границах РФ, но это не сухопутные объекты. Территория [Крыма] вся прикрыта, я с коллегами из министерства обороны и Южного военного округа каждый день на связи, знаю ситуацию также по Крымскому мосту. Средств ПВО более чем достаточно», — сказал С.Аксенов.

Работников буровой платформы «Черноморнефтегаза», пострадавших при атаке со стороны Украины, переведут из районной больницы в клинику Симферополя, сообщил министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

«В основном повреждения в результате ожогов, различной степени травмы. На сегодня принято решение, вылетела бригада санавиации, будут данные пациенты переведены в шестую городскую больницу в ожоговое отделение для дальнейшего лечения», — сказал К.Скорупский.

ГУП Республики Крым «Черноморнефтегаз» — предприятие со 100-процентным государственным участием, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.

Черноморнефтегаз разрабатывает девять месторождений: на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на суше Крымского полуострова. Два — газоконденсатных, шесть газовых и одно нефтяное.