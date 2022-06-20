Школьные медали получат более 11% выпускников

В 2022 году из 2310 севастопольских выпускников 11-х классов 257 получат медали «За особые успехи в учении». Наибольшее количество медалей — у выпускников гимназий №1 и №2, а также выпускников Инженерной школы.

В 2022 году из 2310 севастопольских выпускников 11-х классов 257 получат медали «За особые успехи в учении». Наибольшее количество медалей — у выпускников гимназий №1 и №2, а также выпускников Инженерной школы.

Об этом 20 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщила и.о.директора департамента образования Лариса Сулима.

По ее словам, основной период сдачи ЕГЭ проходит с 19 мая по 21 июня, в последний день ребята сдадут информатику.

С 4 по 9 июля объявлены резервные дни для тех, кто по уважительной причине не смог написать тесты вместе со всеми.

К настоящему времени известны результаты по 6 основным предметам. Л.Сулима также отметила неплохую сдачу экзамена по русскому языку: из более 2000 человек 340 - высокобалльники, то есть набрали более 80 баллов. Еще 2 выпускника сдали на 100 баллов. При среднестатическом балле по России по русскому языку - 68,3, севастопольские выпускники написали на 65,6 балла.

Профильную математику выбрали почти 1100 человек, высокобалльников — 56 человек. По базовой математике из 1194 участников 518 - высокобалльники. Также известны результаты по литературе (32 высокобалльника из 184 писавших), химию выбрали 212 выпускников (27 высокобалльников), физику — 447, историю — 358.

Сто баллов пока набрали 5 выпускников, однако в департаменте надеются, что это не окончательный результат.

Напомним, в 2021 году 100 баллов по разным предметам набрали 11 выпускников шклол.

Вручать аттестаты о среднем общем образовании будут с 23 июня по 1 июля, пик выпускных вечеров придется на 24-25 июня.

Также 25 июня состоится Всероссийский онлайн выпускной с включением из Севастополя.