Реконструкция спорткомплекса в Загородной грозит опять затянуться

Прокуратура предупредила подрядчика, ведущего работы на СОК «Им.200-летия Севастополя», о недопустимости срыва сроков по национальному проекту.

Прокуратура предупредила подрядчика, ведущего работы на СОК «Им.200-летия Севастополя», о недопустимости срыва сроков по национальному проекту.

Прокурор Ленинского района Севастополя Антон Кугатов совместно с представителями ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» (заказчик) и ООО «Асгард» (подрядчик) проверил ход реконструкции объектов спорткомплекса, которая осуществляется в рамках реализации национального проекта «Демография». В ходе обследования территории и возводимых объектов обсуждались проблемные вопросы, возникающие при исполнении проекта, и возможные пути их решения.

Прокурором района генеральному директору ООО «Асгард» объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства в части соблюдения сроков выполнения работ, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Реконструкцию спорткомплекса должны были закончить в 2019 году. В начале 2020-го говорилось, что из-за позднего заключения контракта можно немного продлить сроки.