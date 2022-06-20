Пошли на волка, а добыли шакала

В Ленинском районе Крыма специалисты Госкомветеринарии застрелили шакала, выполняя мероприятия по борьбе с волками.

В Ленинском районе Крыма специалисты Госкомветеринарии застрелили шакала, выполняя мероприятия по борьбе с волками.

Как сообщила пресс-служба Государственного комитета ветеринарии Республики Крым, в ночь на 17 июня «в районе Виноградненского сельского поселения ликвидирован четырехлетний шакал, который создавал неудобства для жителей. Это первый добытый шакал в Крыму за последние два года (2021-2022 гг.)».

Ранее, в этом же районе на Востоке Крыма были отобраны пробы для исключения бешенства у волка.

Как заявил председатель Госкомветеринарии республики Валерий Иванов, «проводимые мероприятия по отстрелу волков и других хищников показали, что для решения поставленной задачи еще имеются резервы».

В 2019 году в Ленинском районе Крыма был зафиксирован случай бешенства шакалов.