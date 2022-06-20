Паром «Адмирал Лазарев» обещают отремонтировать за 2 недели

О том, что за две недели на маршрут вернут ныне находящийся в ремонте паром «Адмирал Лазарев», 20 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообьщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

О том, что за две недели на маршрут вернут ныне находящийся в ремонте паром «Адмирал Лазарев», 20 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообьщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

По его информации, с 11 апреля до окончания туристического сезона перевозка пассажиров через Севастопольскую бухту по маршруту Артбухта — площадь Захарова выполнялась двумя паромами по продленному графику, с 7.30 до 22.00, с интервалом 30 минут.

Однако в настоящее время паром «Адмирал Лазарев» выведен из эксплуатации для выполнения регламентных работ.

- В ближайшее время мы восстановим работу паромного сообщения в полном объеме, два парома будут ходить, - пообещал П.Иено, а на вопрос главы города Михаила Развожаева о конкретных сроках, заверил, что в течение двух недель постараются с этой задачей справиться.