Общественный транспорт кондиционирован на 90%

Большая часть машин на маршрутах общественного кондиционирована, с начала летнего сезона проверен весь подвижной состав на предмет оборудования кондиционерами. Об этом 20 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил глава гортранса Павел Иено.

Большая часть машин на маршрутах общественного кондиционирована, с начала летнего сезона проверен весь подвижной состав на предмет оборудования кондиционерами. Об этом 20 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил глава гортранса Павел Иено.

— Я сам постоянно езжу на различных маршрутах, система кондиционирования на 90% работает, есть эпизодические поломки, которые оперативно устраняем, — доложил он, добавив, что в департаменте также мониторят социальные сети.

При этом он отметил, что на рынке работают и частные перевозчики, транспорт которых, как правило, не оборудован кондиционерами.

По словам П.Иено, контракты с ними заключены до декабря 2023 года.

Он также отчитался, что с 6 июня начали работу муниципальные маршруты по нерегулируемым тарифам между пляжем «Учкуевка» и площадью Захарова, а новый маршрут №80 (ул.Адм.Макарова) — пляж «Омега» возит пассажиров бесплатно.