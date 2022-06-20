На Стометровке наведут порядок

После вмешательства прокуратуры Севастополя усилена охрана общественного порядка в районе Артбухты.

Накануне начала курортного сезона с целью защиты прав несовершеннолетних и обеспечения правопорядка прокуратурой города проведен анализ состояния преступности на территории набережной Корнилова: от пересечения с ул.Сенявина до пересечения с ул.Айвазовского (называемой «Стометровкой»), и вблизи сквера 300-летия Российского Флота, являющейся местом массового скопления несовершеннолетних и молодежи, в том числе в ночное время.

В 2021 году на указанной территории совершено 14 преступлений. За пять месяцев текущего года там же — на улице, в кафе, барах и иных развлекательных заведениях — совершено 21 преступление: кражи, мошенничества и причинение вреда здоровью различной степени тяжести.

В минувшем году ОМВД России по Ленинскому району Севастополя составлено 418 протоколов об административных правонарушениях, совершенных в данном месте, в 2022 году — 115. Как правило, это правонарушения, связанные с потреблением алкогольной продукции в запрещенных местах, появлением в общественных местах в состоянии опьянения и нахождением в состоянии опьянения несовершеннолетних.

По итогам анализа прокурор города Максим Жук направил письмо начальнику УМВД России по Севастополю, в котором указал о необходимости активизации профилактической работы на данном участке, особенно в части профилактики преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних и самими несовершеннолетними. Теперь в указанных местах в центре города усилена охрана общественного порядка с привлечением сотрудников районного отдела полиции и ГИБДД, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Отметим, что отчитываясь перед заксобранием в марте 2022 года, П.Гищенко объявил о создании особого подразделения патрульно-постовой службы, которое будет заниматься наведением порядка именно на Стометровке. По его словам, батальон имени милиционера Василия Бузина к осени приступит к силовому дежурству в Артбухте.