«МореАгроБиоТех» получил правительственный грант

Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «МореАгроБиоТех», созданный совместно в Севастополе и Республике Крым, стал получателем правительственного гранта в сумме 119,42 млн рублей.

Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «МореАгроБиоТех», созданный совместно в Севастополе и Республике Крым, стал получателем правительственного гранта в сумме 119,42 млн рублей.

Всего на поддержку научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ) в 2022 году будет направлено более 1,6 млрд рублей. Перечень получателей грантов утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В этом году гранты получат 15 научно-образовательных центров, которые объединяют около 600 различных участников, среди которых образовательные и научные организации, а также крупные и средние предприятия реального сектора экономики. На сегодняшний день участники НОЦ ведут деятельность в 35 российских регионах.

НОЦ «МореАгроБиоТех» был создан 21 мая 2021 года совместным распоряжением губернатора Севастополя Михаила Развожаева и главы Республики Крым Сергея Аксенова. Среди направлений его деятельности — развитие технологий инновационного судостроения, цифровой навигации и освоения ресурсов Мирового океана, агро- и биомедицинские технологии. От Севастополя его участниками являются Севастопольский государственный университет», Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН, Морской гидрофизический институт РАН, Агрофирма «Золотая Балка».

Кроме того получателями грантов стали Тюменский государственный университет, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Северный (Арктический) федеральный университет им.Ломоносова, Уральский федеральный университет, Кемеровский государственный университет, Управляющая компания НОЦ Республики Башкортостан, АНО «Научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ» и другие.