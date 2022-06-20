Комплекс по переработке мусора мощностью 250 тысяч тонн построят в Севастополе

Российский экологический оператор (РЭО) и власти города договорились о совместном участии в перспективных проектах.

На Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор РЭО Денис Буцаев и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сообщила пресс-служба правительства города.

«Проблема с обращением с твердыми коммунальными отходами актуальна для многих регионов. С растущим населением этот вопрос все более актуальным становился и у нас. Вместе с генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым мы тщательно прорабатывали «дорожную карту» по созданию именно в Севастополе современной системы сортировки, переработки и размещения отходов. Площадкой станет полигон ТКО «Первомайская балка». Будут использованы современные технологические решения», — сказал М.Развожаев.

РЭО рассмотрит возможность предоставления мер поддержки для реализации проекта по созданию и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обращение с твердыми коммунальными отходами в Севастополе, в том числе за счет средств, полученных от выпуска облигаций этой публично-правовой компании (ППК).

«Подписали с Михаилом Владимировичем соглашение, которое позволит расширить взаимодействие по реализации проектов в Севастополе. Оно предполагает создание перспективных объектов в сфере обращения с ТКО на основе концессионного соглашения. В рамках соглашения РЭО будет подготавливать проекты к финансированию с применением механизмов поддержки ППК. Планируется построить комплексный объект по обработке, утилизации и захоронению отходов мощностью обработки 250 тысяч тонн. Общий объем инвестиций оценивается около 3 млрд рублей», — отметил глава ППК РЭО Д.Буцаев.

Соглашение направлено на создание перспективных объектов в сфере обращения с ТКО на основе концессионных соглашений и намерений ППК РЭО финансировать создание перспективных объектов.

Выпуск зеленых облигаций

Наблюдательный совет РЭО в октябре 2021 года одобрил программу выпуска облигаций ППК «Российский экологический оператор» на 100 млрд рублей. В рамках облигационной программы РЭО будет финансировать проекты по строительству объектов обращения с твердыми коммунальными отходами.

Всего планируется создание более 800 объектов до 2024 года, часть этих объектов будет профинансирована в рамках указанной программы, сообщила пресс-служба Кабмина РФ.

«В этом году Правительство одобрило для Российского экологического оператора такую меру поддержки отрасли, как облигационный заем. Следующий этап — это выход публично-правовой компании на биржу. Зеленые облигации — необходимый финансовый инструмент для поддержки проектов в сфере обращения с ТКО. Привлечение широкого круга инвесторов необходимо для самостоятельного развития отрасли и экономики замкнутого цикла», — отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Для выполнения целей нацпроекта «Экология» правительство РФ планирует привлечь в отрасль порядка 350 млрд рублей инвестиций. Для привлечения частных денег РЭО готовится осуществить выпуск облигаций на общую сумму 100 млрд рублей. Финансирование инвестиционных проектов средствами, привлечёнными за счет выпуска облигаций ППК РЭО, позволит обеспечить до конца 2024 года создание объектов по обработке ТКО мощностью до 6,9 млн т в год и объектов по утилизации мощностью до 2,3 млн т в год.

«После того как Центробанк зарегистрирует программу, мы начнем делать отдельные выпуски под конкретные проекты в рамках этой программы. Это будет выпуск для широкого круга инвесторов, как юридических, так и, мы надеемся, физических лиц, любой сможет пойти и купить облигации ППК РЭО и внести свой вклад в развитие отрасли по обращению с ТКО в своем регионе», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Д.Буцаев.

Каждый заем будет обеспечен обязательствами по конкретным проектам создания объектов по обращению с отходами в регионах. Предположительно это будут концессионные соглашения, инвестсоглашения либо коммерческие инициативы по созданию объектов обращения с ТКО, по которым будут предоставляться гарантии со стороны регионов или крупных компаний. Срок обращения каждого выпуска составит до 12 лет.

Программа облигаций ППК РЭО зарегистрирована

Банк России 6 декабря 2021 года принял решение о государственной регистрации программы облигаций с залоговым обеспечением серии 001Р публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» (Москва). Программе облигаций присвоен регистрационный номер 4-00009-Т-001P, говорится в сообщении регулятора.