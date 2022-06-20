Катер отвезет купальщиков на пляж «Серебряный»

В этом сезоне морские перевозки отдыхающих на балаклавский пляж «Серебряный» будет осуществлять коммерческий катер «Капитан Петров».

В этом сезоне морские перевозки отдыхающих на балаклавский пляж «Серебряный» будет осуществлять коммерческий катер «Капитан Петров».

Согласно расписанию катер отправляется от причала возле ресторана «Избушка рыбака» ежедневно с 9.00 до 19.00 с часовым интервалом.

Последний катер с пляжа в Балаклаву уходит в 1920.

Стоимость проезда для взрослых — 150 рублей. Детям до 6 лет и льготникам — инвалидам первой группы, участникам и детям войны — бесплатно.

Для пенсионеров, проживающих в Балаклаве, предусмотрено два льготных рейса по 50 рублей на пляж и с пляжа: в 9.00 и 11.00. При себе необходимо иметь соответствующие документы или их ксерокопии. Расписание может меняться по погодным условиям.

Также на пляжи «Серебряный» и «Золотой» курсируют частные катера.

Пляж «Городской» — грязный, «Васили» — опасный

Напомним, этим летом в Балаклаве из пяти официальных пляжей работают только два. «Городской», «Мраморный», «Васили» по распоряжению правительства закрыты. Ограничения на первых двух пляжах департамент городского хозяйства объясняет отрицательными результатами проб воды.

По данным регионального Роспотребнадзора микробиологические исследования проб морской воды из акватории этих пляжей имеют неудовлетворительные результаты. На основании этого со 2 июня там действует запрет на купание и занятия водными видами спорта.

Ограничения продлятся до получения результатов лабораторных исследований о соответствии морской воды санитарно-эпидемическим требованиям.

Пляж «Васили» закрыт из-за оугрозы оползня.

Кроме того в конце апреля на Таврической набережной начались масштабные работы по строительству яхтенной марины в Балаклаве. Вход на набережную также ограничен.

Следует отметить, что согласно требований СанПиН, при выявлении несоответствия качества воды гигиеническим нормативам операторы пляжей не должны бездействовать, а обязаны разработать и провести там санитарно-противоэпидемические мероприятия, чтобы вода стала соответствовать нормам.