Майнинг криптовалют: есть ли выгода, как начать

Несмотря на то, что Биткоин появился очень давно, популярность майнинга данной криптовалюты все еще остается очень высокой. Ежегодно все больше пользователей открывают майнинг фермы. И вы тоже можете присоединиться к их числу, начав майнить криптовалюту. В статье расскажем об основных способах и особенностях майнинга Биткоина.

Несмотря на то, что Биткоин появился очень давно, популярность майнинга данной криптовалюты все еще остается очень высокой. Ежегодно все больше пользователей открывают майнинг фермы. И вы тоже можете присоединиться к их числу, начав майнить криптовалюту. В статье расскажем об основных способах и особенностях майнинга Биткоина.

Можно ли майнить в домашних условиях

Можно. Для этого существуют два способа:

— с помощью Asic-устройств. Данное оборудование предназначено только для майнинга, то есть использовать в других целях вы его не можете. Сегодня майнинг с помощью "асиков" устаревает;

— с помощью майнинг-ферм. Это более современный вариант, по сути представляет собой компьютер очень высокой мощности. Последняя обеспечивается путем установки процессоров и видеокарт. Мощности можно наращивать бесконечно — таким образом создаются целые фермы на целые помещения и даже крупные склады.

Майнинг с помощью ферм предпочтителен, чем с помощью "асиков". Далее рассмотрим именно этот способ.

Что нужно для майнинга

Ферма - это компьютер, который имеет очень высокую мощность. Если вы планируете начать майнить на домашнем ПК, то компьютер нужно доработать. Необходимо добавить следующие элементы:

— материнские платы. Нужно столько, сколько видеокарт вы собираетесь добавить;

— видеокарты. Для успешного майнинга их количество должно быть не менее 6-7 штук. Но чем больше, тем лучше;

— память. Необходимо нарастить и оперативную, и собственную память;

— блок питания. Стандартный тоже подойдет, но лучше выбрать блок питания высокой мощности;

— система охлаждения. Нужно нарастить количество кулеров.

Для майнинга также нужна специализированная программа, которая устанавливается на компьютер. Программ довольно много, их можете найти в открытом доступе.

Что делать если майнинг невыгоден, а зарабатывать на криптовалюте хочется

Есть и другие способы заработка на цифровой валюте. Например, вы можете просто инвестировать в криптовалюту. Для этого просто купите определенное количество валюты на криптовалютной бирже https://www.home.saxo/ru-ru/campaigns/cryptocurrencies и держите активы в кошельке. Когда стоимость валюты возрастет, вы можете продать ее. Этот способ заработка намного легче по сравнению с майнингом: начальные вложения минимальны, не требуется покупать оборудование.

Если не хотите подолгу хранить криптовалюту, то можете заниматься "скальпингом": купить криптовалюту, затем продать ее, как только ее цена поднимется на пусть даже небольшой показатель.