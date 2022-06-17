В Ялте ремонтируют Советскую площадь

В настоящее время на площади у администрации города ведутся масштабные земляные работы: готовятся котлованы под амфитеатр и фонтан, ведется прокладка коммуникаций.

В настоящее время на площади у администрации города ведутся масштабные земляные работы: готовятся котлованы под амфитеатр и фонтан, ведется прокладка коммуникаций.

Площадь не изменяла вид с советских времен: здание городской администрации, кинотеатр «Сатурн» и универмаг. После реконструкции там появится разноуровневый сухой фонтан (просто фонтан там уже был), амфитеатр для городских мероприятий, новое озеленение, теневые зоны и сохранится небольшая платная парковка.

Подрядчик работ — ООО «Стройинвест-Б», стоимость реконструкции — 409 млн рублей. Обновленную площадь должны сдать к 1 декабря 2022 года.

«Начальный этап работ самый сложный и объемный, возникает много дополнительных моментов, которые решаем в рабочем порядке. Но как только земляные работы будут завершены, темпы реконструкции увеличатся, чтобы благополучно сдать объект к 1-му декабря, как и планировалось», — подчеркнул подрядчик реконструкции площади Абубакар Макажаев.

Пока отставаний от графика нет, сообщил отдел информационной политики Администрации города Ялта.

Напомним, концепция реконструкции Советской площади в 2020 году победила в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.