Центр досуга на 6-й Бастионной благоустраивают с нарушениями

Хорошее дело — создание уголка отдыха, которое затеяли активисты микрорайона, начали с порчи асфальта и установки забора, перекрывающего проход по тротуару.

Все началось с желания членов Территориального общественного самоуправления (ТОС) «6-й бастион» устроить для себя и своих детей уголок отдыха, где могли бы отдыхать жители этой и входящих в ТОС улиц. Вполне обоснованное намерение, если иметь в виду полное отсутствие в этом районе благоустроенных зон рекреации. К тому же, двухлетние попытки выиграть конкурс на благоустройство территории на улице Генерала Крейзера провалились, без всяких видимых перспектив на успех. Словом, активисты ТОС «6-й бастион» решили взяться за дело сами и создать благоустроенное пространство прямо у задней стены здания Центра стандартизации, метрологии и испытаний» на площади 643 кв.м. Там действительно имеется не застроенная территория вдоль узкой пешеходной дорожки, недавно заасфальтированной. Около этой дорожки, к тому же, установлены мусорные контейнеры и «лодка» для сносимого с близлежащих улиц бытового и крупногабаритного мусора.

Сама идея создания рекреационной зоны, прямо скажем, хорошая, тем более, что для ее реализации ТОС принял участие и выиграл грант в 3 млн рублей. Но вот дальше...

Дальше выяснилось, что для удобства одних жителей неминуемо придется пожертвовать удобством других. Это стало очевидным, когда вдоль пешеходной дорожки появились стойки для металлического забора, безжалостно вбитые также тротуар, теперь он частично перегорожен для прохода пешеходов, которым ничего не остается, кроме, как идти по проезжей части, наперерез движущемуся транспорту.

Другое дело, что руководителя ТОС Наталью Соловьеву это особенно не смущает, о чем она уверенно сообщила «Севастопольской газете».

По ее словам, необходимость ходить по «встречке» — временная. В качестве аргумента она также заявила, что людям и раньше приходилось подходить к мусорным контейнерам со стороны дороги, и к этому как-нибудь привыкнут.

По крайней мере, до того момента, пока, по замыслу ТОСовцев, не переместят в другое место контейнеры и не проложат взамен прежнего новый (спрямленный) тротуар. Правда, когда это будет и будет ли вообще, общественница точно не знает.

Зато она сообщила, что с 16 мая данный вопрос обсуждается в прокуратуре, где и должны разрешить или запретить подобное самоуправство.

— Вот как скажут, так мы и поступим, — сказала Н.Соловьева, добавив, что в проект включено согласование демонтажа тротуара и переноса контейнерной площадки.

Вместо мусорника — детская площадка и патриотическая стена

Для уточнения ситуации «Севастопольская газета» направила информационный запрос в департамент городского хозяйства. Там ответили, что благоустройство территории проводится в рамках контракта, заключенного между заказчиком «Территориальное общественное самоуправление «6-й бастион» и подрядчиком ИП Козлов А.В.

Далее сообщается, что, по информации, предоставленной департаментом внутренней политики города Севастополя, в 2021 году ТОС «6-й бастион» стало победителем конкурса проектов. На сегодняшний день реализуется проект «Центр досуга «Шестой бастион». Будет создан комплекс площадок: детский городок, мини-спортивная площадка, а также разборная уличная сцена с экраном для проведения просветительских мероприятий, беседка, стилизованная патриотическая стена.

Как оказалось, «для реализации проекта ТОС получено распоряжение департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя от 30.03.2022 года №1046-РДЗ о выдаче разрешений на размещение объектов на земельном участке, находящемся в государственной собственности города Севастополь без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

Для обеспечения безопасности при проведении строительно-монтажных работ место реализации проекта ограждено строительным забором в установленных границах.

По информации Ленинского внутригородского муниципального образования, планируется перенос контейнерной площадки, а на ее месте обустройство тротуарной дорожки, со сроком исполнения — третий квартал 2022 года.

За порчу асфальта придется ответить

В ответе также сообщается, что сотрудники департамента городского хозяйства выехали на место и убедились в наличии ограждения, порче асфальта и нашли некоторые другие нарушения.

«Согласно учетным данным, ордер на проведение земляных не выдавался. В связи с установленными нарушениями, департаментом готовятся материалы по привлечению к административной ответственности нарушителя по ст.19.7 КоАП РФ», — уточнили в горхозе.

Субъективно и объективно

Мнения людей по поводу создаваемого Центра досуга разделились. Одним эта идея нравится, другие категорически против, третьи видят в происходящем нарушение прав граждан, которые правильно было бы квалифицировать, как самоуправство.

Александр, житель улицы 6-я бастионная:

— Какая-то площадка для детей нужна, здесь ведь в округе нет ни парка, ни сквера. До ближайшего добираться далеко. Здесь нужны какие-то качели, песочницы. К дороге, конечно, близко, но ведь забор поставят. А что касается экология, так с этим ничего не поделать.

Ирина, житель района:

— У меня вопрос: куда перенесут мусорные контейнеры? Насчет асфальта мне тоже непонятно, зачем сначала делать, а потом ломать и в результате вынуждать людей ходить по дороге вместо нормального тротуара.

Татьяна, житель улицы Киянченко:

— Мы, жители соседних улиц, не знаем, что тут будет, нам никто ничего не говорил. Пока же, что называется, не пройти, не проехать. И еще глухой забор поставили.

Алексей, житель улицы Гусева:

— Установленное ограждение вынуждает людей выходить на проезжую часть, не предусмотренную для движения пешеходов, это подвергает опасности жизни самих пешеходов. Притом, что отсутствуют какие либо указатели, предупреждающие пешеходов об опасности. Напомню, что согласно правил дорожного движения тротуар является элементом дороги. К тому же, в связи со стройкой был убран контейнер для сброса жителями крупногабаритного бытового мусора, однако оплата за вывоз такового продолжает взиматься с жителей района. Не знаю, каким образом получены разрешения на благоустройство, но согласно СНиП 2.07.01-89(2000) («Градостроительство»), размещать площадки для детей следует не ближе 12 метров от фасадов зданий и автопарковок. В данном случае, до проезжей части — менее трех метров. Не говоря уже о том, что площадки предполагается разместить прямо у стены Центра стандартизации, метрологии и испытаний.