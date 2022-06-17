Самовольно построенный бассейн на пляже «Хрустальный» должны снести

Департамент городского хозяйства признал, что размещенный на общедоступном городском пляже бассейн частного отеля — это незаконно.

Департамент городского хозяйства признал, что размещенный на общедоступном городском пляже бассейн частного отеля — это незаконно.

Городской комиссией принято решение о сносе самовольной постройки — железобетонной конструкции — бассейна, расположенного на пляже в районе мыса Хрустальный, сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

В конце прошлого года состоялось заседание комиссии, на котором были рассмотрены материалы административной проверки прокуратуры Севастополя и Севгосстройнадзора о выявлении самовольной постройки — бассейна, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 91:03:001002:405 в районе Артбухты.

На заседании выяснили, что земельный участок, площадью 1,09 га, принадлежит городу, вид его разрешенного использования — «Общее пользование территорий». На основании этого в 2019 году по распоряжению ДИЗО участок предоставлен в бессрочное пользование ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» для организации там благоустроенного пляжа.

В свою очередь ГКУ «УЭОГС» в феврале 2020 года заключило договор с оператором пляжа — ООО «СК-Сервис» на благоустройство пляжной территории. Чем ООО и занялось, вымостив пляж тротуарной плиткой. Город с интересом ждал каждого шторма, чтобы в очередной раз удостовериться, что плитку смыло в море.

Через год оператор пляжа нашел субподрядчика — индивидуального предпринимателя Эдуарда Юркевича, который занялся благоустройством территории у отеля «Хрустальный Resort&Spa». За три месяца — с марта по июнь 2021 года там был построен открытый бассейн.

Согласно материалов административной проверки, строительные работы были проведены в отсутствие документов о праве на земельный участок и в объединенной зоне охраны культурного наследия «Скульптурная композиция «Солдат и матрос», «Обелиск городу-герою Севастополю», «Оборонительная стена 7-го бастиона», где строительство запрещено законом. Индивидуальному предпринимателю предложено самостоятельно снести объект в течение трех месяцев. Проект распоряжения правительства Севастополя о демонтаже самовольной постройки находится на стадии согласования, пояснили в горхозе.

Частный бассейн на общественной территории

Бассейн на городском пляже «Хрустальный» был построен и открыт в прошлом году. Накануне летнего сезона глава горхоза обещал, что купание будет общедоступным. Но бесплатным бассейн оказался лишь для постояльцев отеля «Хрустальный Resort&Spa». С простых пляжников за проход на его территорию требовали одну тысячу рублей.

Е.Горлов все лето объяснял с экранов телевизоров и в соцсетях, что деньги берут не за купание в бассейне, а за прокат шезлонгов возле него, а вся остальная инфраструктура городского пляжа — общедоступная и бесплатная.

Бассейн на «Хрустальном» благополучно проработал всё прошлое лето. К осени Генеральная прокуратура России выявила нарушение — размещение частного бассейна на городском пляже, признав сооружение незаконным.

Несмотря на все эти принятые решения, бассейн на пляже «Хрустальный» по прежнему работает. Вход на его территорию платный.