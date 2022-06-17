Решение проблем с водой и канализацией в Байдарской долине опять откладывается

Заключенные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сетей водоснабжения и канализования в селах Байдарской долины будут расторгнуты, сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Заключенные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сетей водоснабжения и канализования в селах Байдарской долины будут расторгнуты, сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

По его информации на реконструкцию канализационно-очистных сооружений (КОС) в селе Озерное было выдано отрицательное заключение государственной экологической экспертизы. Причина — близость предполагаемого строительства к границам санитарной охраной зоны Чернореченского водохранилища, где сброс сточных вод невозможен.

В настоящее время проводится судебно-претензионная работа по возврату бюджетных средств, уплаченных организациям-подрядчикам в отношении ранее заключенных контрактов на проектные работы по строительству сетей водоснабжения и канализования.

Также глава горхоза отметил, что правительство Севастополя ищет источники дополнительного финансирования на реализацию этих проектов.