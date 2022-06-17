Просят проследить за танцами и деньгами на Приморском

Мероприятие, которое раньше называлось «Танцы на Приморском», теперь проводится под эгидой департамента культуры и называется «Танцы на Приморском бульваре».

Мероприятие, которое раньше называлось «Танцы на Приморском», теперь проводится под эгидой департамента культуры и называется «Танцы на Приморском бульваре».

Танцевальные вечера для севастопольцев старшего поколения теперь проходят строго по утвержденному графику с 18 до 20 часов. В июне танцевать разрешено 11 раз: 5, 7, 9, 11, 15, 17, 20, 24, 26, 27, и 29 числа.

Член общественного совета при департаменте культуры Андрей Ситников пригласил в соцсетях принять участие в городском социальном проекте под патронатом департамента культуры Севастополя «Танцы на Приморском бульваре».

Особо отмечено, что у организаторов мероприятия должно быть разрешение департамента культуры с мокрой печатью. Танцы проводятся бесплатно. «В случае попытки получить деньги просьба сообщить», — написал А.Ситников.