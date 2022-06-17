Поливочная система в сквере у памятника Ленина работает, но не поливает

Коллизия случилась потому, что правительство города задолжало водоканалу, который и отключил воду в системе.

Коллизия случилась потому, что правительство города задолжало водоканалу, который и отключил воду в системе.

По словам директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, система в сквере у Владимирского собора — усыпальницы адмиралов находится в рабочем состоянии и передана Единой дирекцией капстроя на баланс ГБУ «Парки и скверы».

После передачи объекта выяснилось, что дирекция, будучи заказчиком работ по реконструкции и благоустройству этой территории в далеком 2018 году, задолжала водоканалу за предоставленные услуги холодного водоснабжения.

И вот не прошло и четырех лет как Е.Горлов пообещал, что подведомственное ему учреждение «Парки и скверы» оплатит долг и запустит систему полива, а сумму долга взыщет с должника.

Однако когда именно это случится, руководитель горхоза в ответе заксобранию не указал, заметив, что в настоящее время силами ГБУ «Парки и скверы» полив растений в сквере производится.