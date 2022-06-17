На западном берегу Крыма построят набережную длиной 11 км

Меморандум о взаимодействии в ходе реализации проекта строительства туристического комплекса «Золотые пески России» с самой протяженной на западном берегу Крыма набережной подписали 16 июня власти республики с инвестором группой компаний «Монолит» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Меморандум о взаимодействии в ходе реализации проекта строительства туристического комплекса «Золотые пески России» с самой протяженной на западном берегу Крыма набережной подписали 16 июня власти республики с инвестором группой компаний «Монолит» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития Республики Крым.

«Туристический комплекс «Золотые пески России» будет построен в границах городского округа Евпатория, будет построена набережная, благоустроена территория, места отдыха, апартаменты, квартиры. Это будет отдых совершенно нового уровня для крымчан и гостей Крыма», — приводятся в сообщении слова вице-премьера — министра финансов Крыма Ирины Кивико.

Общий объем инвестиций составит 59,3 млрд рублей, будет создано 1,5 тысячи рабочих мест. Проект предполагает комплексное развитие западного побережья для отдыха и оздоровления жителей и гостей Евпатории, а также создание условий для комфортного ведения инвестиционной деятельности и привлечение инвестиций. В частности, предусмотрена реализация самой протяженной набережной зоны на западном побережье — длиной 11,3 км: планируется восстановление существующей улицы Симферопольская, создание пешеходной зоны, восстановление коммуникаций и сетей ливневой канализации и др. Инвестор восстановит мемориальную зону у памятника морякам-десантникам с созданием музейного сектора.

Срок реализации инвестиционной составляющей проекта — 10 лет. Ожидается привлечение дополнительного потока туристов — от 500 тысяч человек ежегодно с момента реализации проекта.

Инвестиционный проект «Золотые пески России» компания оценивает как один из самых перспективных и привлекательных рекреационных проектов не только в масштабах Крыма, но и Российской Федерации. «Подписанием инвестсоглашения «Монолит» закрепил свои намерения и готовность принимать активное участие в инвестиционной деятельности в рамках проекта, реализовать комплекс инфраструктурных мероприятий, а также возвести на проектируемой территории новые рекреационные комплексы», — приводятся в сообщении слова инвестора — генерального директора группы компаний «Монолит» Якуба Асанова.

«Монолит» — крымский застройщик, работает с 2009 года.

Набережная в Евпатории — долгострой

В связи с новым проектом стоит напомнить про старый, превратившийся в долгострой. С 2018 года набережная им.Терешковой в Евпатории закрыта для посещения.

Реконструкция набережной, протяженностью менее 1,5 км, была включена в ФЦП. Предполагалось, что работы займут год, но подрядчик в отведенный срок не уложился. Госконтракт расторгли, но новый не могли заключить долгое время из-за уголовных дел, которыми закончилась первая попытка реконструкции набережной.

Возобновить работы обещали в 20-м году, а потом и через год. В июне 2022-го наконец-то определились с новым подрядчиком. Контракт достался Интерстрою. К февралю 2025 года ему поручено привести в порядок и прилегающий к набережной сквер.

Стоимость реконструкции первоначально оценивалась в 770 миллионов рублей, из которых подрядчик сумел освоить менее половины. Теперь же ремонт набережной стоит 1,7 миллиарда.