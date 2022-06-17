На улицах и дорогах ночью будет светлее

В 2022 году в Севастополе установят две тысячи новых светоточек, говорится в ответе директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова депутатам Законодательного собрания.

В 2022 году в Севастополе установят две тысячи новых светоточек, говорится в ответе директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова депутатам Законодательного собрания.

По его информации в этом году планируется выполнить текущий ремонт сетей наружного освещения на 104 объектах, в том числе в Гагаринском районе — 26, Нахимовском — 36, Ленинском — 25, Балаклавском — 17.

Кроме того запланированы работы по замене светильников старого поколения на энергосберегающие на 37 объектах, два из которых социально-значимые — подходы к школе №16 и детским садам №87 и №81.

В этом году разработают проектно-сметную документацию и проведут инженерные изыскания по 210 новым объектам наружного освещения. Строительно-монтажные работы запланированы на 34 объектах в том числе на Фиолентовском и Лабораторном шоссе (от ул. Ревякина до поворота на ул. Горпищенко).

Также продолжатся работы по обустройству наружного освещения (второй этап) в пригороде: в селах Озерное, Подгорное, Колхозное, Штурмовое, Морозовка, Тыловое, Поворотное, Хмельницкое, Павловка, Передовое, Широкое, Дальнее, Пироговка, Фронтовое, Андреевка, в мкр. Любимовка, Мекензиевы горы, в Каче, в 1-м и 3-м отделениях Золотой Балки.