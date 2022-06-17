Инфляция замедлилась, рубль укрепился

Центробанк рассказал о годовой инфляции в стране и в Севастополе.

Центробанк рассказал о годовой инфляции в стране и в Севастополе.

Годовой рост цен в регионе в мае снизился до 18,7%. На динамику влияли увеличенные поставки из ближнего зарубежья и сократившийся экспорт отечественных продуктов. При этом Севастополь по-прежнему опережает средний показатель по Южному федеральному округу (17,2%) и по России (17,1%).

Прирост цен на продовольственные товары замедлился до 20,6%. Дополнительные мощности тепличных хозяйств в регионах-поставщиках увеличили их объемы производства, поэтому медленнее росли цены на помидоры, и быстрее снижались на огурцы. Кроме того, соседи из ближнего зарубежья продолжали массово завозить к нам овощи борщевого набора, из-за чего свекла и морковь стали дешевле, а капуста, картофель и лук дорожали медленнее.

В годовом выражении замедлился рост цен и на мясопродукты. Этому способствовали сократившийся экспорт свинины — из-за чего данного вида мяса стало больше, и приостановка деятельности на территории России международных сетей фастфуда — снизился спрос на куриное мясо, и оно росло в цене медленнее.

А вот в непродовольственном секторе годовой темп прироста цен в мае ускорился до 21%. На динамику влияли последствия ухода из страны некоторых иностранных автомобильных заводов и задержки поставок импортных шампуней, гелей для душа, зубной пасты.

Из-за закрытия аэропортов Юга России в мае повысился спрос на железнодорожные билеты, поэтому дороже стали услуги пассажирского транспорта. В то же время, городские музеи, привлекая посетителей, снизили цены на входные билеты. В итоге годовая инфляция в этом сегменте в Севастополе выросла незначительно.

Общероссийская годовая инфляция замедлилась до 17,1% из-за укрепления рубля, исчезновения ажиотажного спроса на некоторые товары и расширения производства плодоовощной и мясопродукции. Центробанк ожидает, что к концу этого года инфляция составит 14-17%, в 2023 году снизится до 5–7%, и в 2024 году вернется к 4%.