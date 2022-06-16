Жителя Санкт-Петербурга заманили в Крым и убили

В Симферополе вынесен приговор исполнителю убийства, совершенного в Судаке. Дело в отношении заказчика убийства еще расследуется.

В Симферополе вынесен приговор исполнителю убийства, совершенного в Судаке. Дело в отношении заказчика убийства еще расследуется.

Собранные управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора 35-летнему жителю города Грозный. Он признан виновным в совершении убийства, совершенном группой лиц по предварительному сговору по найму и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему.

Следствием установлено, что в 2018 году заказчик убийства предложил жителю города Санкт-Петербурга, являвшемся владельцем автомобиля Mercedes, для получения страховых выплат инсценировать дорожно-транспортное происшествие на территории Республики Крым. Мужчина согласился и приехал на полуостров. В это время заказчик убийства приискал двух мужчин, которым пообещал денежное вознаграждение за убийство хозяина «Мерседеса».

После чего заказчик привез жертву в безлюдное место в районе Судака на автомобиле последнего под предлогом инсценировки ДТП. Нанятые киллеры вытащили мужчину из салона, избили и задушили, а автомобиль похитили. За совершенное убийство исполнители получили часть вознаграждения — 80 тысяч рублей.

Благодаря слаженной работе следователей, оперативных сотрудников УФСБ России по Республике Крым, а также УУР МВД по Республике Крым лица, причастные к совершению преступления были установлены.

Несмотря на активное противодействие со стороны заказчика и исполнителей убийства, следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность мужчины к совершению данного преступления. Объем уголовного дела составил 25 томов.

Расследование уголовного дела в отношении заказчика убийства выделено в отдельное производство и в настоящее время расследуется. Второй исполнитель признан судом виновным и приговорен к длительному сроку лишения свободы.

Суд с учетом собранных следствием доказательств и по результатам судебного разбирательства пришел к выводу о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1,5 года.

Приговор в законную силу не вступил, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю.