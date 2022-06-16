Заключено соглашение о коммерческом развитии территории аэропорта «Симферополь»

Соглашение о строительстве комплекса коммерческих зданий и сооружений на привокзальной площади возле пассажирского терминала международного аэропорта «Симферополь» заключили 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Соглашение о строительстве комплекса коммерческих зданий и сооружений на привокзальной площади возле пассажирского терминала международного аэропорта «Симферополь» заключили 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Документ подразумевает возведение павильонов для кафе и магазинов, а также объектов благоустройства на привокзальной площади аэропорта. Инвестором проекта выступает ООО «СЭТ», сообщила пресс-служба аэропорта.

Реализация подписанного соглашения позволит создать рядом с терминалом удобное и современное общественное пространство с рекреационными зонами, точками общественного питания и ритейла. Планируется, что павильоны будут иметь мультимедийные фасады, что позволит задействовать зону в качестве летнего кинотеатра.

Возведение объектов современной коммерческой инфраструктуры на привокзальной площади реализуется как один из этапов развития проекта аэропорт-сити — территории с отелями, торговыми и бизнес-центрами, развлекательными, выставочными и спортивными объектами. Вблизи пассажирского терминала уже подготовлены площадки для первой очереди полноформатного отеля средней ценовой категории на 150-200 номеров, с возможностью реализации второй очереди на 100-150 номеров. Рядом с гостиницей отведен участок для бизнес-центра, общей площадью 10 тысяч кв.метров. Все объекты будут реализовываться в единой архитектурной концепции с пассажирским терминалом.

Кроме того, подготовлен земельный участок под индустриальный парк, на территории которого планируется разместить логистический центр с авиационно-грузовым терминалом и отделением перевозки почты, а также производственное здание с цехом бортового питания. Общий земельный банк проекта насчитывает 20 гектаров подготовленной к строительству территории. К участку уже подведены необходимые инженерные коммуникации.

Запрет полетов продлен

Тем временем Росавиация продлила до 24 июня режим ограничения полетов в часть аэропортов на юге и в центральной части РФ. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине.