Стенды с материалами по ПЗЗ неудобны и не информативны

Презентация Правил землепользования и застройки, которая в течение недели (с 11 по 17 июня) проходит во время общественных обсуждений во всех муниципальных образованиях города, была раскритикована жителями Севастополя.

Презентация Правил землепользования и застройки, которая в течение недели (с 11 по 17 июня) проходит во время общественных обсуждений во всех муниципальных образованиях города, была раскритикована жителями Севастополя.

В этом «Севастопольская газета» убедилась, посетив 15 июня экспозицию ПЗЗ в СЦКИ, что на Ленина, 25.

В фойе, где размещены стенды, людей немного, но они есть.

По словам сотрудницы департамента архитектуры и градостроительства Татьяны, являющейся консультантом, так было все дни, отведенных на ознакомление граждан с проектом данного градостроительного документа.

Ежедневно приходят по 15-20 человек, однако замечаний, отраженных в журнале, всего два. Как объяснила консультант, основные замечания и предложения поступают через портал департамент, сюда люди, в основном, приходят, чтобы узнать, в какую зону попадает их недвижимость.

Посмотрев схему, горожане могут познакомиться с правилами, которые прописаны для каждой зоны. Для этого надо обратиться к консультанту: он поможет отыскать обозначенную на схеме литеру, соответствующую конкретной зоне.

По словам Татьяны, чаще всего люди переживают, чтобы их не перевели в другую зону, если есть вопросы по схеме, можно дополнительно открыть интерактивную карту, например, чтобы уточнить тот цвет, которым обозначена интересующая зона.

О том, что схема на самом деле читается плохо, жаловались все, кто был в это время в зале.

Александра, житель улицы Революции 1905-го года:

— В таком виде эти схемы совершенно не читаемые. Если человек с плохим зрением, он просто ничего не увидит. Отвратительное освещение, цвета одного спектра сливаются, их четко не видно, названия дорог и улиц нанесены очень мелким шрифтом. Я пришла, чтобы узнать всегда ли у нас была зона смешанной индивидуальной жилой застройки и что это значит для меня, могу ли я в дальнейшем развивать свою недвижимость и каковы ограничения для этого.

Сергей, житель улицы Советской:

— Такая подача только путает людей. Лично я по этим чертежам ничего понять не могу. Мне вообще неясно, зачем все это разноцветье, для чего нужно было использовать столько оттенком одного цвета. Такая цветовая пересыщенность только мешает восприятию. Судите сами, в цветовой экспликации я насчитал аж 47 оттенков разных цветов! По шесть — желтого, зеленого, красного… Мне также не понятен принцип нанесения улично-дорожной сети: где-то она нанесена, где-то нет, это тоже путает людей. Чтобы что-то понять на этих цветных картинках, их надо долго и внимательно изучать.

Алла Борисовна, живет в районе рынка «Чайка»:

— Пришла узнать, какие существуют в правилах ограничения. На плане города почему-то нашего дома вообще нет, участок еле нашли. Это притом, что все российские документы у нас оформлены. Здесь я посмотрела, какие существуют ограничения и к какому типу застройки мы относимся, оказалось, что к смешанной. Пока никаких тревог у меня не возникло.

Владимир, житель проспекта Генерала Острякова:

— Я понимаю, что генплан — это документ общего зонирования, а ПЗЗ должны детализировать каждую зону. Здесь я этого никак не вижу. Получается, что на схеме налепили раскрашенные квадраты. Вот я смотрю на свой проспект Острякова: здесь у нас стоят двенадцатиэтажки, вот здесь несколько магазинов, которыми мы пользуемся. Почему на схеме магазины закрашены зеленым, а дома — желтым. Мы писали письмо, где поясняли, что у нас стоит дом там, где обозначена зона специальной застройки. Я хочу видеть здесь четкую детализацию, с обозначение существующей застройки, чего здесь почему-то нет.

Аналогичная ситуация по «Соловьям»: вот здесь стоит большой торговый Центр, я не понимаю, почему он нарисован в зоне «П» (производство). Что за издевательство такое? Кстати, консультанты мне ничего пояснить не смогли, и только предложили написать замечания в журнал.

Екатерина, житель улицы Декабристов:

— Живу в частном секторе на улице Декабристов. На схеме я вижу зону смешанного строительства. Меня волнует, что при закреплении этой зоны однажды придет инвестор и предложит мне за определенную сумму просто убраться с моего участка, на котором жили и живут несколько поколений моей семьи. Моя прабабка когда-то строила этот дом, и это кусочек моей Родины. Для меня это важно. В перспективе, я опасаюсь, у меня его могут отобрать. Меня интересуют гарантии того, что это не случится.

Эдуард, житель проспекта Генерала Острякова:

— В том виде, в котором принимаются эти ПЗЗ, этот документ не имеет никакой пользы для развития города. Это не документ, который бы отражал предварительную работу по зонированию города. Мы видим отсутствие внятной стратегии развития города, катастрофичную для Севастополя застройку, которую продвигают определенные девелоперские круги страны и которая включает только жилищную застройку. Все остальное, похоже, их не интересует. На мой взгляд, из города делается миллионник, и сейчас, вместо того, чтобы обсуждать стратегию развития, на отвлекают на эти ПЗЗ. Я предполагаю, что в течение какого-то времени будут приняты какие-то особые регламенты строительства, предназначенные к исполнению только для избранных, а для всех остальных — недоступны.

Я вообще считаю, что наш город превращается из промышленного и научного центра, каким он был в советское время, в какую-то сплошную развлекаловку. При этом, образовательная база насыщается гуманитарными специальностями, не свойственными городу в прошлом. И никто не может сказать, что именно будет в итоге: курортом Севастополь быть не сможет из-за наличия здесь военно-морской базы с соответствующей инфраструктурой.

В зале стенды ПЗЗ рассматривал и председатель Севастопольского Союза архитекторов Сергей Комаров.

— На мой взгляд, в первую очередь, городу нужна концепция развития, которая должна быть положена в основу генплана. Поэтому эта работа не знаю, что она даст. Самой градостроительной политики у нас просто нет, не обозначены места приложения труда, нет ничего, что должно быть зафиксировано в генплане. Нужно начинать с Генплана! — считает эксперт.