Новости Севастополя

Стал известен инвестор туристического кластера на Северной стороне

На развитие части прибрежной территории Северной стороны Севастополя будет направлено 15 млрд частных инвестиций.

На развитие части прибрежной территории Северной стороны Севастополя будет направлено 15 млрд частных инвестиций.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня подписано соглашение о реализации в Севастополе крупного инвест-проекта. Документ подписали губернатор города Михаил Развожаев, управляющий партнер YUGA Наиль Измайлов и председатель ПСБ Петр Фрадков.

Речь идет о заброшенной территории с недостроями в районе Любимовки. На градостроительном совете 3 июня 2022 года рассматривался мастер-план развития этой территории. Инвестора, который собирался вложить десятки миллиардов рублей в прибрежную землю, тогда не назвали. Интрига сохранялась до экономического форума.

«Недавно на градсовете мы приняли решение о развитии участка на Северной стороне, как рекреационного кластера. И в частности, во многом это решение стартовало благодаря инвестору, который приобрел участок земли и вышел с предложением о создании 5-ти звездочной гостиницы и комплекса апарт-отелей рядом, с комплексным развитием территории вокруг. При этом вся инфраструктура, пляжи — будут доступны для всех севастопольцев», — написал в своем Телегам-канале губернатор М.Развожаев.

На юга!

На сайте ПМЭФ в разделе «Партнеры-2022» говорится, что на Северной стороне Севастополя молодая и амбициозная компания в сфере девелопмента ООО «Восхождение», которую возглавил Наиль Измайлов — опытный девелопер и инвестор, реализует флагманский проект — ЮГÁ. Проект подразумевает комплексное развитие заброшенной и неблагоустроенной территории, а также строительство масштабного курортного комплекса на площади свыше 10 га.

Первые очереди реализации включают в себя пятизвездочный отель, виллы и 1200 апартаментов бизнес- и премиум-сегмента площадью 100 тысяч кв.м на первой линии уникального песчаного пляжа, который также будет благоустроен и продлен с 500 до 1000 метров.

Комплексный проект квартала ЮГÁ разработан при участии архитекторов бюро Kleinewelt и с учетом мировой практики по созданию курортных комплексов премиального уровня. Апартаменты с широкой панорамой расположились на возвышении, а приватные виллы и отель — ближе к линии прибоя.

Площадь закрытой территории — 9 га. Предполагается возвести 10 корпусов апартаментов, отель на 163 номера, 10 приватных вилл и 10 пентхаусов с обзором 360°.

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