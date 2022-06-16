Снова ищут подрядчика на проект реставрации памятников на Историческом бльваре

Тендер на выполнение проектных работ по реставрации памятников на Историческом бульваре объявлен повторно.

Тендер на выполнение проектных работ по реставрации памятников на Историческом бульваре объявлен повторно.

После обновления конкурсной документации Музей героической обороны и освобождения Севастополя вновь разместил на сайте госзакупок тендер на разработку проектной документации на реставрацию памятников, расположенных на Историческом бульваре.

Согласно техническому заданию подрядчик за 8,83 млн рублей обязан разработать комплексный пакет проектных документов, включая инженерные изыскания, научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы не позднее 12 декабря текущего года.

В списке 14 объектов культурного наследия федерального значения, входящих в состав ансамбля мемориального комплекса памятников обороны Севастополя в 1854-1855 годах «Исторический бульвар».

Победителя аукциона определят 30 июня.

Предыдущий конкурс объявляли 13 мая, но через неделю директор Музея героической обороны Севастополя Михаил Смородкин подписал приказ о внесении изменений в план-график на 2022 год, в связи с чем проведение тендера было приостановлено, а определение поставщика отменено.