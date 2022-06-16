Гражданские специалисты флота тоже участвуют в специальной военной операции

Сенаторы и депутаты «Единой России» внесли в Государственную Думу законопроект о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач в ходе специальной военной операции на Украине (СВО), статусом ветеранов боевых действий.

Сенаторы и депутаты «Единой России» внесли в Государственную Думу законопроект о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач в ходе специальной военной операции на Украине (СВО), статусом ветеранов боевых действий.

Под действие этого документа подпадает гражданский персонал вооруженных сил РФ, ремонтных бригад, врачи и другие специалисты из России, которые в эти дни помогают жителям Донбасса и освобожденных территорий.

«В силу высочайшей стратегической значимости выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года должно являться неоспоримым основанием для установления гражданам статуса ветеранов боевых действий с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки», говорится в пояснительной записке к документу.

— К нам обратились гражданские служащие Черноморского флота, которые обеспечивали работу в Бердянске и Мариуполе плавучих кранов, буксиров. Оказалось, что эти люди не были включены в документы, которые предписывают получение льгот. Мы обсудили этот вопрос на заседании комитета. По итогам направили обращение командующему Черноморским флотом. При этом довели проблему до Министерства обороны, до наших сенаторов. И сейчас этот вопрос сдвинулся с мертвой точки, — отметила председатель комитета по здравоохранению и социальной политике заксобрания Севастополя Т.Щербакова.

Парламентарий надеется, что законопроект будет принят Госдумой в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба заксобрания.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.