Физкультурный комплекс с бассейном построят на Северной стороне

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с универсальным игровым залом и бассейном построят на ул.Симонок, 53 на Северной стороне. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ размещен на сайте госзакупок.

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с универсальным игровым залом и бассейном построят на ул.Симонок, 53 на Северной стороне. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ размещен на сайте госзакупок.

Строительство спортивного учреждения стоимостью в 359 млн рублей выполнит московская компания «Смартстрой». Заказчик — «Единая дирекция капитального строительства» города Севастополя.

На сооружение оздоровительного комплекса выделена субсидия из федерального бюджета в рамках реализации федеральной программы «Спорт — норма жизни». Финансирование будет осуществляется в пределах доведенных лимитов: в 2022 году — 334,97 мн рублей и в 2023 году — 24,03 млн рублей. Срок окончания работ 29 ноября 2023 года.

Согласно документу, подрядчик вправе привлекать к исполнению работ субподрядчиков, при этом самостоятельно он обязан выполнить не менее 25% запланированных работ.

ООО «Смартстрой» уже имеет два контракта в Севастополе. Компания должна выполнить реставрацию театра имени Луначарского. Стоимость этого контракта — около 2 млрд рублей. Строительно-монтажные работы должны начаться уже летом 2022 года.

Второй контракт — строительства палатного корпуса городской больницы №4 на Северной стороне стоимостью 1,4 млрд рублей и в сроки 2021-2024 годы. Все контракты предусматривают аванс, «не превышающий 90%» от общей суммы.