Если в салоне не работает кондиционер, звоните

В ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» рассказали, как производится обслуживание системы кондиционирования троллейбусов и автобусов, и что нужно предпринять, если в салоне жарко.

В ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» рассказали, как производится обслуживание системы кондиционирования троллейбусов и автобусов, и что нужно предпринять, если в салоне жарко.

Для обеспечения надлежащей работы систем кондиционирования, Севэлектроавтотранс совместно с подрядной организацией производит текущее техническое обслуживание подвижного состава.

По прибытию в депо троллейбус и автобус проверяют подрядчики, после чего обслуживают, либо проводят полноценный ремонт, в зависимости от причины неисправности.

Система кондиционирования расположена на крыше транспортного средства, обслуживание одного транспортного средства занимает около часа. В обслуживание входит ремонт мелких поломок, очистка фильтра, проверка давления в системе, заправка оборудования фреоном.

Полноценный ремонт может длиться дольше, это зависит от поломки.

В администрации предприятия уточнили, что с водительским составом был проведен дополнительный инструктаж при работе на линии с системой кондиционирования.

Для своевременного устранения текущей поломки на линии системы кондиционирования, недовольных пассажиров просят обращаться центральному диспетчеру по телефону 8 800 777-90-31, либо через форму обратной связи на сайте ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» sevtrol.ru.