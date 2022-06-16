Балаклава может стать альтернативой Монако

Новая яхтенная марина в Балаклаве может стать для туристов альтернативой Монако, заявил в четверг, 16 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Новая яхтенная марина в Балаклаве может стать для туристов альтернативой Монако, заявил в четверг, 16 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В Балаклаве мы создаем яхтенную марину и хотим импортозаместить Монако в будущем», — цитирует ТАСС выступление М.Развожаева на сессии «Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты».

Он пояснил, что обсуждаемые сейчас сложности с логистикой на юге России — временные, в целом же ситуация с транспортом в последние годы становится все лучше. Однако вопросы, которые действительно необходимо решить, связаны с местами размещения, сервисом и стоимостью услуг. «Здесь на площадке еще ни разу не говорилось, какое количество денег вывозилось нашими гражданами за пределы страны [в результате туристических поездок]. И сейчас есть уникальный шанс создать систему, чтобы эти деньги оставались внутри страны, работали на экономику регионов. Тем более такое разнообразие и такая палитра, которая любой вкус удовлетворит. Но тут три проблемы, <...> три вещи надо преодолеть, чтобы импортозаместить и Турцию, и другие курорты, которые наши сограждане выбирали», — отметил губернатор.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир — новые возможности». В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, «Лекарственная безопасность», «ПМЭФ Юниор» и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.

О проекте марины

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году дал поручение разработать предложения по гражданскому развитию района Балаклавской бухты. Проект создания в Балаклаве мирового центра яхтенного туризма, который планируется реализовать до 2023 года, определен как приоритетный для Севастополя.

Генеральным проектировщиком марины, рассчитанной на 600 судов, является ООО «Стройгазмонтаж». Для создания марины планируется провести очистку и углубление дна Балаклавской бухты, расчистку прибрежной полосы, инженерную подготовку территории. Необходимо будет также реконструировать причалы, подпорные стенки и берегоукрепительные сооружения.

Ранее замгубернатора Севастополя Мария Литовко сообщила, что проектирование завершено и работы начнутся в 2022 году. Первым участком будет Таврическая набережная, не ранее 2023 года начнется реконструкция центральной набережной Назукина, всего же проект рассчитан на 48 месяцев. Стоимость работ оценивается в 9,4 млрд рублей, подрядчиком выступит ПАО «Мостотрест», которое участвовало в строительстве Крымского моста.