Волонтеры наследия будут реставрировать собор в Херсонесе

Добровольцам проекта фонда «Моя история» в этом году предстоит принять участие в раскопках на территории Свято-Владимирского собора в Херсонесе и реставрационных работах по его восстановлению.

Добровольцам проекта фонда «Моя история» в этом году предстоит принять участие в раскопках на территории Свято-Владимирского собора в Херсонесе и реставрационных работах по его восстановлению.

Как сообщает пресс-служба фонда, объявлен старт третьего сезона проекта «Волонтеры наследия». Планируется провести 10 двухнедельных смен, три из которых — для крымчан и севастопольцев. Первая смена стартует 26 июня.

За прошлые два сезона участие в проекте приняли более 400 добровольцев из 30 регионов России. Волонтеры работали в нескольких археологических экспедициях, в том числе принимали участие в масштабных раскопках в Южном пригороде Херсонеса.

Иконы уже вынесли

Для начала реставрационных работ в Свято-Владимирском соборе, который находится на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический», все готово.

Изначально реставрацию планировали начать в сентябре 2021 года. При этом закрывать религиозное учреждение не собирались. В соборе нужно оборудовать системы вентиляции, кондиционирования и отопления, а также восстановить систему дренажа, спроектированную еще в 19 веке. Разработка проектной документации на сегодняшний день завершена и выдано положительное заключение государственной историко-археологической экспертизы.

По словам представителя секретариата Севастопольского благочиния Артемия Слезкина, на данный момент в верхнем храме собора проводится подготовительная работа к реставрационным работам: иконы, предметы из алтаря уже вынесены. Реконструкция начнется в ближайшие дни.

Сначала отремонтируют верхний храм. Во время строительно-монтажных работ службы будут проводить в нижнем и в храме Семи Святомучеников Херсонесских. На реставрацию собора отведено два года.