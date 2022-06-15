Владимирский собор в Херсонесе готовят к реставрации

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» подготовил проектную документацию на проведение работ по сохранению собора и получил на нее положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» подготовил проектную документацию на проведение работ по сохранению собора и получил на нее положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Напомним, что реставрация собора, проведенная в начале 21 века, оказалась некачественной. В 2018-м Севастопольское благочиние заявило о необходимости новых реставрационных работ. Помощь в решении этого вопроса предложил фонд «Моя история». Летом 2020 года фонд заказал и оплатил обследование здания Свято-Владимирского собора с помощью вибродиагностики. В результате специалисты пришли к выводу, что собор нуждается в новой реставрации и монтаже инженерных систем. Как выяснилось, в здании течет крыша, ни одна из инженерных систем — отопление, вентиляция, электроснабжение, система безопасности, подсветка фасада и прочие — не работает. Из-за отсутствия вентиляционной системы в негодность пришла роспись верхнего собора. Ей как и внутреннему помещению угрожают грибок и плесень. Из-за выпадения конденсата отслаивается штукатурка. Фундамент просаживается, под собором скапливается вода.

На основании этого начало реставрационных работ по сохранению собора запланированы на текущий год и могут занять не менее двух лет.

К началу 2022 года была готова проектная документация по проведению работ по сохранению собора. Ее экспертизу провел директор историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев.

Объект обследования — фасад собора

Для определения состояния фасада здания и выполнения работ по консервации, ремонту и реставрации необходимо произвести комплексное изучение инженерно-технических особенностей конструкций собора — объекта культурного наследия (ОКН). Необходимо определить прочность конструкции, ее теплотехнические, звукоизоляционные, гидроизоляционные характеристики, выявить дефекты и повреждения, а также причины их возникновения. Работы будут выполнены в два этапа: подготовительные, а также визуальное и инструментальное обследование.

Методы сохранения — анкера и шпатлевка

Проектом предусмотрено в ходе подготовительного этапа устройство к фасаду здания хомутовых инвентарных лесов с защитной строительной фасадной сеткй для предотвращения падения материалов, инструментов и мусора с высоты; организацию временного входа в действующий собор.

До начала работ по устройству лесов, вдоль границы опасной зоны должны установить временное ограждение. Крепление лесов к стене должно производится при помощи металлических саморасклинивающихся анкеров, закладываемых в пробиваемые в стене отверстия.

Помимо установки лесов проектной документацией предусматривается очистка фасада от старой краски механическим способом и шпатлевка.

Эксперт дал «добро»

Как сказано в госакте, в ходе проведения экспертизы были рассмотрены представленные заказчиком документы и проведен сравнительный анализ всего комплекса данных. При изучении документации эксперт Ю.Зайцев счел представленный материал достаточным и вынес положительное заключение: «Представленная разработчиками документация соответствует действующему законодательству, а соблюдение предусмотренных мероприятий позволит избежать любых факторов, оказывающих негативное влияние на объекты культурного наследия».

В акте подчеркнуто, что устройство хомутовых лесов является временным, не противоречит режиму использования территории и не окажет влияния на объекты культурного наследия.

Историческая справка

В пятом в. до н.э. в северной части Гераклейского полуострова выходцами из Гераклеи Понтийской был основан Херсонес. Город стал одним из крупнейших греческих полисов на побережье Крыма. С конца четвертого в.н.э. Херсонес становится центр распространения христианства. Традиционно считается, что именно здесь в 988 году крестился князь Киевский Владимир.

Впервые предложение о строительстве храма-памятника в честь крещения князя Владимира было выдвинуто в 1825 году командующим Черноморского флота и портов адмиралом А.Грейгом. Он вручил находившемуся в Севастополе императору Александру I докладную записку о необходимости в Херсонесе «соорудить небольшую изящной архитектуры церковь». На эти цели был объявлен сбор средств.

С 1827 года производились археологические раскопки с целью найти храм, где крестился князь Владимир. В 1837 году архитектор К.А.Тон разработал проект 5-купольного храма в русско-византийском стиле, но Николай I во время приезда в Севастополь распорядился строить его не в Херсонесе, а на Центральном холме. Стройматериалы и собранные деньги были разделены на две части, которые соответственно предназначались для возведения соборов святого Владимира в Севастополе и в Херсонесе.

Во времена первой обороны Севастополя 1854–1855 гг. монастырь заняли французы. Из существовавшей тогда в монастыре церкви они сделали огневую позицию и обстреливали русские войска, находящиеся за Карантинной бухтой. К концу обороны монастырь и церковь были разрушены.

После Крымской войны настоятель Херсонесского монастыря архимандрит Евгений (И. Экштейн) добился разрешения на строительство собора в Херсонесе.

В 1861 году на предполагаемом месте крещения князя Владимира императорская чета, Александр II и Мария Александровна, заложили первый камень собора. Но средств для строительства храма постоянно не хватало, и работы растянулись на три десятилетия. В 1887 году Александр III, осмотрев собор, выделил деньги на завершение стройки.

К 900-летию крещения Руси в 1888 году была освящена нижняя церковь в честь пресвятой Богородицы с законсервированными и частично реставрированными в 1894 году руинами древнего храма. В 1891 году освящен верхний храм во имя Св.Владимира, а через год — правый верхний придел во имя Св. Александра Невского.

С 1926 по 1941 годы собор использовался как лапидарий музея — хранилища камней с античными надписями. Во время Отечественной войны 1941-1945 гг. здание сильно пострадало — рухнул барабан с куполом, провалилось перекрытие между первым и вторым ярусами, треснули стены, почти полностью была уничтожена живопись.

В послевоенные годы были расхищены ступени внутренних лестниц, отдельные мраморные детали.

В 1992 году в соборе возобновили богослужения.

Реставрационные работы в храме начались в 1998 году. В 2001-м храм торжественно освятили и перешли к его отделке. Полностью реставрацию завершили в апреле 2004 года.