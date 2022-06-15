Школу искусств и центр «Корсунь» строят две тысячи человек

Заместитель Министра обороны Тимур Иванов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев 14 июня побывали на стройке Нового Херсонеса.

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России продолжают возводить в Севастополе Школу искусств и филиал Артека — детский центр «Корсунь», которые станут частью масштабного музея-заповедника «Херсонес Таврический». Оба комплекса сдадут к новому учебному году. Работы на этих объектах идут параллельно. Военные строители завершили монолитные работы в Школе искусств, заканчивают монтаж кровли, и инженерных сетей. Внутри идут отделочные работы, сообщили в пресс-службе ППК «Военно-строительная компания». Сейчас в работах в Новом Херсонесе задействовано около двух тысяч специалистов.

«Дети здесь будут изучать искусства, а значит и отделка должна быть особая. К примеру, все коридоры и некоторые аудитории будут выложены керамогранитом. Он будет иметь 16 форм и цветов. Это будет своеобразная мозаика, очень красиво выглядит. А в коридорах будут висеть картины, подсветка. То есть пространство будет ближе к музею, чем к школе», — рассказал руководитель проекта Александр Верижников.

Губернатор М.Развожаев напомнил, что фасады и дворы, расположенных рядом жилых домов, приведут в порядок. «Они будут гармонировать со зданиями и благоустройством в историко-археологическом парке», — отметил глава города.

Строительство историко-археологический парка в Севастополе идет по поручению президента России Владимира Путина, при финансовой и организационной поддержке фонда «Моя история» с благословения Патриаршего совета по культуре Московского Патриархата.

Школа искусств и детский центр «Корсунь» — это первый этап строительства будущего историко-археологического парка «Херсонес Таврический». На втором этапе возведут музейные пространства и других культурно-просветительские объекты.