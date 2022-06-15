Проблемные территории при обсуждении ПЗЗ поручено рассмотреть отдельно

В ходе обсуждения Правил землепользования и застройки наиболее проблемные территории следует обсудить с жителями города отдельно.

В ходе обсуждения Правил землепользования и застройки наиболее проблемные территории следует обсудить с жителями города отдельно.

Таково мнение губернатора Михаила Развожаева, которое он высказал 14 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя, обращаясь к директору департамента архитектуры и градостроительства Максиму Жукалову.

По словам последнего, первые слушания по рассмотрению и принятию правил землепользования и застройки состоятся 20 июня в четырех внутригородских муниципальных образованиях: в Качинском, Верхнесадовском, Андреевском и Нахимовском. На следующий день, 21 июня, слушания состоятся еще в четырех внутригородских образованиях: Балаклавском, Орлиновском, Терновском и Инкермане. Вслед за этим, 22 и 23 июня — в Ленинском и Гагаринском районах. Организация дополнительных встреч по проблемным территориям, в том числе по Фиоленту, поручено запланировать на следующую неделю.

По словам М.Жукалов, по экспозициям, которые развернуты сейчас, поступают много вопросов.

— В основном даем разъяснения, и люди понимают. Выявляются и проблемные участки, которые касаются, например, склона Балаклавы возле Чембало, по улице Фортификационной. Там участки выделены, и, естественно, люди активно настаивают, чтобы их включили в границы зоны индивидуальной жилой застройки. Вместе с тем, мы не предусматриваем там индивидуального жилищного строительства. Ограничения связаны с наличием там объекта культурного наследия, — доложил М.Жукалов. По его словам, позиция города состоит в необходимости сохранять там ландшафт, что вызывает недовольство и «постоянно повторяющиеся с 2017 года провокации».

— Когда люди пытаются сказать, что после принятия ПЗЗ у них отнимут их имущество и собственность без каких-либо компенсаций, разъясняем, что такого не предусматривается в Российском законодательстве вообще. Принятие этого документа не влияет на права собственности в отношении их имущества, — продолжил М.Жукалов.

Глава города отреагировал на данное заявление поручением отработать с управлением информационной политики еще до начала слушаний проблемные вопросы, обязательно сходить на все телеканалы и объяснить основные вопросы, связанные с принятием ПЗЗ.

— Еще раз объяснить вещи, которые обсуждаются, которые не имеют под собой основания, очень подробно проговорить всю информацию, которая поступает с экспозиций. Ключевые 10-15 проблем и какие-то конкретные случаи в тех или иных районах, которые возникали, надо людям объяснять, — сказал губернатор.

Справка

Правила землепользования и застройки — документ градостроительного зонирования, устанавливающий территориальные зоны и градостроительные регламенты. ПЗЗ определяют перечень видов разрешенного использования, предельные размеры земельных участков, а также предельные параметры разрешенного строительства.