По работе пляжей есть нерешенные вопросы

О полной готовности официальных городских пляжей к купальному сезону 15 июня сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

По его словам, все 24 пляжа, заявленные ранее правительством Севастополя как официальные, готовы к приему отдыхающих. Соответствующие согласования Государственной инспекция по маломерным судам получены, уведомительные декларации направлены.

И все же, по словам руководителя горхоза, проблемы остались. Например, на пляже «Учкуевка» почему-то лишь 10 июня был утвержден оператор. Он как-то успел подготовить документы к открытию, но не успел пока смонтировать пляжную инфраструктуру.

— Навесы, раздевалки, туалетные кабины, вышки для пребывания спасателей, — все это на сегодняшний день монтируется, — уверил Е.Горлов. По его словам, это ничуть не мешает приему отдыхающих.

Еще одна проблема связана с пирсом в «Учкуевке». Того самого, на месте которого уже много лет из воды торчат сваи. В настоящее время департамент транспорта занимается поиском инвестора, который бы взял на себя обязательства по его восстановлению.

Проблемой остается также проверка санитарного состояния зон отдыха, а также приведение вида нестационарных торговых объектов к единому стандарту.

По информации Е.Горлова, среди нестационарных торговых объектов уже обнаружены и незаконные.

Официально купальный сезон в Севастополе в этом году начался 15 июня.