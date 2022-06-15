Коридор между Донбассом и Крымом доступен для всех

Дорога из Донбасса в Крым через Мариуполь, Мелитополь и Херсон стала доступна для гражданских автомобилей, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Дорога из Донбасса в Крым через Мариуполь, Мелитополь и Херсон стала доступна для гражданских автомобилей, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Об открытии движения в Крым по материку — из Ростова-на-Дону через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь — сообщил на прошлой неделе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. А глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что маршрут подходит для доставки продовольствия и военных грузов, говорить о начале гражданских перевозок рано.

«Не только для военных [перевозок подходит маршрут], — сказал В.Рогов. — Лично сам уже ездил из Херсона через Мелитополь в Бердянск, Мариуполь, Новоазовск. Через Новоазовск выезжал в Россию. По этому маршруту лично ездил на обычной легковой машине, не на военной. Люди пользуются этим, желающих много, есть очереди на границе, она под такой наплыв не была рассчитана. Но этот коридор существует».

Он добавил, что рассчитывает на возобновление движения по классическому маршруту. «Мы с нетерпением ждем и делаем все возможное, чтобы был сухопутный коридор классический — это из Москвы в Крым через Запорожье и Харьков. Это еще имперский и советский маршрут», — сказал В.Рогов.

Сухопутный путь был перекрыт Украиной после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году: железная дорога не функционировала вообще, а автомобильное движение было возможно только в частном порядке.