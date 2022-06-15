В День города «Севастопольская газета» совместно с общественной организацией «Соотечественники Севастополя» организовала очередной концерт в госпитале Черноморского флота.

В День города «Севастопольская газета» совместно с общественной организацией «Соотечественники Севастополя» организовала очередной концерт в госпитале Черноморского флота.

Для бойцов и медперсонала играли и пели военный оркестр Севастопольского полка войск национальной гвардии РФ, начальник оркестра — военный дирижер, Заслуженный артист Севастополя капитан Валентин Таев, Снежана Варданашвили, Вячеслав Музыченко, Андрей Соболев, Евгений Бойцов, Геннадий Варивончик, Виктор Никулин.

Праздничное мероприятие получилось по-настоящему теплым и душевным.