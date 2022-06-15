День основания Севастополя предлагают сделать праздничным днём

В заксобрание внесено предложение официально сделать нерабочим праздничным днем на территории города Севастополя 14 июня — День основания Севастополя (1783 год).

С такой инициативой выступили губернатор Михаил Развожаев и спикер Законодательного собрания Владимир Немцев. Они внесли в городской парламент проект закона «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 10 марта 2015 года №122-ЗС «О праздниках и памятных датах города Севастополя».

«У нас так получилось, что День города — рабочий день. Понятно, что, может быть, лето дает ощущение какое-то другое. Но мне кажется, очень правильно, чтобы в этот день мы могли полноценно отметить День города. Мне кажется, в День города можно было бы еще немножечко отдохнуть», — прокомментировал законодательное предложение М.Развожаев.

Если закон депутаты поддержат, 14 июня в Севастополе станет нерабочим днем.