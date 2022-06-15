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Археологи откопали надгробие важного херсонесита

Во время раскопок на территории античного некрополя в Южном пригороде Херсонеса обнаружена надгробная стела со скульптурным изображением выдающегося жителя древнего города, сообщила пресс-служба фонда «Моя история».

Во время раскопок на территории античного некрополя в Южном пригороде Херсонеса обнаружена надгробная стела со скульптурным изображением выдающегося жителя древнего города, сообщила пресс-служба фонда «Моя история».

Находка датируется вторым столетием нашей эры. Согласно надписи, стела стояла на могиле Аристона, сына Аристона. Надгробие выполнено из мрамора, привезенного в Херсонес издалека. На погребальной плите читается надпись «Прощай». Кроме того, там присутствует небольшая фигурка плакальщицы, скорбящей по усопшему. Скульптурные детали говорят о том, что стела была установлена на могиле знатного херсонесита.

— Он был важным гражданином Херсонеса, скорее всего, государственным мужем, — рассказал начальник археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев. — В руке у него скульптор изобразил свиток, на ногах — сандалии, он одет в тогу. Прекрасный образец скульптурной школы II века до нашей эры.

По словам С.Соловьева, плита, скорее всего, стояла на этом же месте вертикально и разрушилась при падении. При дальнейшем исследовании археологам, возможно, удастся найти и само захоронение.

Руководитель археологической экспедиции сообщил, что на раскопках на территории Южного пригорода Херсонеса на данный момент найдено около двух миллионов предметов, 200 тысяч из которых могут стать музейными экспонатами.

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