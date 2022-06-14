В Севастополе — новый начальник Госавтоинспекции

Приказом министра внутренних дел Российской Федерации на должность начальника управления ГИБДД УМВД России по Севастополю назначен полковник полиции Вячеслав Селютин.

Приказом министра внутренних дел Российской Федерации на должность начальника управления ГИБДД УМВД России по Севастополю назначен полковник полиции Вячеслав Селютин.

Службу в органах внутренних дел Вячеслав Николаевич Селютин начинал в оперативных подразделениях, где проработал более 13 лет. С учетом имеющегося опыта работы в 2007 году был переведен на руководящую должность в УГИБДД УВД по Омской области. В апреле 2017 года возглавил Полк ДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску. 3 июня 2022 года назначен на должность начальника управления ГИБДД УМВД России по Севастополю. Имеет ведомственные награды.

Начальник УМВД России по Севастополю генерал-майор полиции Павел Гищенко, представляя личному составу нового начальника городской Госавтоинспекции, отметил, что В.Селютин — хороший профессионал, знающий все тонкости службы, обладающий большим руководящим и практическим опытом.

Контракт с предыдущим начальником управления ГИБДД Денисом Разореновым (был назначен на должность в апреле 2017 года) после служебной проверки в 2021 году был расторгнут с формулировкой: «увольнение в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».