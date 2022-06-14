В Севастополе — новый начальник Госавтоинспекции

Приказом министра внутренних дел Российской Федерации на должность начальника управления ГИБДД УМВД России по Севастополю назначен полковник полиции Вячеслав Селютин.
Службу в органах внутренних дел Вячеслав Николаевич Селютин начинал в оперативных подразделениях, где проработал более 13 лет. С учетом имеющегося опыта работы в 2007 году был переведен на руководящую должность в УГИБДД УВД по Омской области. В апреле 2017 года возглавил Полк ДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску. 3 июня 2022 года назначен на должность начальника управления ГИБДД УМВД России по Севастополю. Имеет ведомственные награды.
Начальник УМВД России по Севастополю генерал-майор полиции Павел Гищенко, представляя личному составу нового начальника городской Госавтоинспекции, отметил, что В.Селютин — хороший профессионал, знающий все тонкости службы, обладающий большим руководящим и практическим опытом.
Контракт с предыдущим начальником управления ГИБДД Денисом Разореновым (был назначен на должность в апреле 2017 года) после служебной проверки в 2021 году был расторгнут с формулировкой: «увольнение в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».