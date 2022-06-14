Научат оказывать экстренную медицинскую помощь

Два летних месяца волонтеры-медики будут обучать всех желающих делать сердечно-легочную реанимацию.

Два летних месяца волонтеры-медики будут обучать всех желающих делать сердечно-легочную реанимацию.

На площадках в разных районах города пройдут показательные уроки, сообщили в департаменте Севастополя. Специалисты расскажут и покажут методы реанимации. Полученные знания можно будет закрепить на практике. Методику отработают на манекене.

Мероприятия пройдут: 19 июня — в сквере 60-летия СССР (спортивная площадка); 26 июня — в парке Победы (памятник Георгию Победоносцу); 3 июля — на набережной Корнилова (за Дворцом детского и юношеского творчества); 10 июля — возле памятника летчикам 8-й воздушной армии на Малаховом кургане.

Проект «Первая помощь» организован центром общественного здоровья Севастополя совместно с волонтерами-медиками.

Начало мастер-классов в 18.00.