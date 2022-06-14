Наталья Поклонская больше не работает в Россотрудничестве

Занимавшая ранее должности замглавы Россотрудничества и прокурора Крыма Наталья Поклонская 14 июня 2022 ода назначена советником генерального прокурора России, подтвердили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

«Приказом генерального прокурора РФ, подписанным 14 июня 2022 года, Н.В.Поклонская назначена на должность советника главы российского надзорного ведомства», — сообщили в Генпрокуратуре.

Больше не публичное лицо

Н.Поклонская заявила, что назначена на должность советника генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова, подчеркнув, что в связи с этим прекращает публичную деятельность.

«Сегодня я назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. Знаю, что будет много добрых пожеланий — заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе. Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность», — написала она в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что теперь будет заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с федеральным законом «О прокуратуре РФ». «Для представителей средств массовой информации сообщаю, что за комментариями следует обращаться в пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ», — добавила она.

В понедельник, 13 июня, президент РФ Владимир Путин освободил Н.Поклонскую от должности замруководителя Россотрудничества соответствующим указом.

Н.Поклонская была первым прокурором Крыма после воссоединения республики в 2014 году с Россией, в сентябре 2016 года она стала депутатом Госдумы. В октябре 2021 года ее назначили послом РФ в Кабо-Верде, а 19 января Министерство иностранных дел России сообщило, что отъезд Поклонской в качестве посла в эту африконскую страну отменен по личным причинам.

2 февраля президент своим указом назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества.